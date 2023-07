Mit Paintball-Gewehren gegen Eichenprozessionsspinner

1 / 6 In Deutschland wird der Eichenprozessionsspinner neu mit Paintball-Gewehren bekämpft. André Grabowski / Stadt Bochum Durch Paintball-Gewehre werden Pheromone gezielt in die Nester in den Baumkronen geschossen. Dies verhindert, dass der Schädling sich weiter vermehrt. Landesbetrieb Wald und Holz NRW Die feinen Haare der Eichenprozessionsspinner sorgen für starke Allergien bei Mensch und Tier. Ausserdem schädigen sie Bäume und Blätter. WLF

Darum gehts Der Eichenprozessionsspinner ist ein Falter, der als Raupe Bäume und Blätter schädigt.

Der Schädling löst mit seinen Brennhaaren auch starke allergische Reaktionen aus.

In Deutschland wird zur Bekämpfung nun zu Paintball-Gewehren gegriffen.

Mit diesen schiessen Forschende Sexualpheromone ins Nest, um die Paarung zu behindern.

Auch in der Schweiz habe die Methode Potenzial, so Insektenforscher Simon Blaser.

Wenn der Eichenprozessionsspinner (EPS) Bäume in Waldabschnitten befällt, kann der Spaziergang durch die Natur schnell zum Albtraum werden: Bereits über die Luft lösen die feinen Brennhaare des Schädlings starke allergische Reaktionen bei Mensch und Tier aus. Normalerweise werden die Nester komplett entfernt, in Deutschland haben Forschende jetzt aber eine neue Methode der Bekämpfung entwickelt: Paintball-Markierer mit Pheromonen.

So funktioniert der Paintball-Markierer

Der Landesbetrieb Wald und Holz im deutschen Nordrhein-Westfalen testet diese innovative Methode bereits in der Gemeinde Saerbeck. Die Forscherinnen und Forscher wollen damit die Ausbreitung der EPS eindämmen. Statt Paintball-Farbkugeln schiessen die Wissenschaftler Sexuallockstoffe (Pheromone) in Form von Gelatinekugeln mitten in die Baumkronen, die bevorzugten Nistplätze der Schädlinge.

Die sogenannte Verwirrmethode sorgt dafür, dass die Männchen durch die freigesetzten Pheromone Schwierigkeiten haben, die Weibchen zu finden. So wird die Paarung gestört und die Schädlinge vermehren sich kaum mehr. Diese Methode funktioniert aber nur während der Paarungszeit. Die Trägersubstanz selbst ist ungiftig und biologisch abbaubar. Andere Insekten oder die Umwelt werden nicht beeinflusst.

Auch die Stadt Bochum testet derzeit die Paintball-Methode des Landesbetriebs, um einzelne befallene Bäume im Stadtraum vom Schädling freizuhalten.

Verwirrmethode – ein bekanntes Verfahren

So sieht die Situation in der Schweiz aus

Die Eichenprozessionsspinner wurden in den letzten Jahren immer häufiger in Mitteleuropa gesichtet. Simon Blaser, Entomologe bei der eidgenössischen Forschungsanstalt für Wald, Schnee und Landschaft WSL, sieht Potenzial in der Paintball-Methode: «Sofern die zur Verwirrung nötige Dosis der Pheromone länger aufrechterhalten wird, finde ich es eine vielversprechende Lösung, die auch in der Schweiz Verwendung finden könnte», so der Insektenforscher.

Bei uns seien die Schäden durch den einheimischen Schmetterling deutlich geringer als in Deutschland, trotzdem werde eine Zunahme der Befälle registriert. Man gehe davon aus, dass der EPS von den zunehmenden Temperaturen des Klimawandels profitiere. Bisher wurden die Falter und Raupen mehrheitlich in den Regionen am Genfersee, im Tessin oder Wallis gesichtet. In den letzten Jahren gab es aber auch vermehrt Meldungen in nördlicheren Regionen wie im Jura oder rund um Basel, Aargau oder Zürich. «Meist sind bei uns nicht ganze Waldabschnitte, sondern nur einzelne, sonnenexponierte Eichen betroffen», sagt Blaser.

Darum löst der EPS allergische Reaktionen aus

Simon Blaser (37) ist Entomologe bei der Eidg. Forschungsanstalt WSL. Der Insektenforscher ist Experte für Schädlinge wie den Eichenprozessionsspinner. Simon Blaser

Da die Brennhaare der Raupen bei Menschen und Tieren allergische Reaktionen auslösen können, sollten die EPS rund um Siedlungsgebiete mitsamt den Gespinstnestern entfernt werden. «Spezialisierte Baumpfleger gehen dafür mit Schutzanzug und Atemmaske zu den betroffenen Bäumen und saugen die Nester ab», so Blaser. Damit würde die Umwelt möglichst wenig durch die gesundheitsgefährdenden Brennhaare der Raupen belastet. Diese können allergische Reaktionen wie starke Hautentzündungen, Schwellungen, Augenreizungen und Atembeschwerden auslösen.

«Modellberechnungen haben gezeigt, dass die Brennhaare durch den Wind bis zu 500 Meter verfrachtet werden können. Daher ist es aus gesundheitlicher Sicht wichtig, dass die EPS zeitnah entfernt werden», sagt Blaser. Grund für die allergische Reaktion ist ein giftiges Protein namens Thaumetopein, welches in den feinen Härchen enthalten ist.

Was sind Brennhaare?

Was du tun musst, wenn du ein Nest entdeckst

Wer bei einer Wanderung, einem Spaziergang oder anderen Aktivitäten im Wald Bäume findet, die vom Prozessionsspinner befallen sind, sollte den Fund womöglich melden. «Am besten macht man ein kurzes Mail oder ein Telefon beim entsprechenden kantonalen Waldschutzbeauftragten», sagt Blaser. Bei allergischen Symptomen verweist das Forschungsinstitut auf das Allergiezentrum Schweiz oder rät zum Besuch beim Allergologen oder Hausarzt.

Hattest du nach dem Besuch im Wald schon allergische Reaktionen? Ja, ziemlich stark. Ja, aber nur ein wenig. Nein, hatte noch nie Probleme. Nein, aber dafür wegen anderer Dinge.

Wissen-Push Abonniere in der 20-Minuten-App die Benachrichtigungen des Wissen-Kanals. Du wirst über bahnbrechende Erkenntnisse und Entdeckungen aus der Forschung, Erklärungen zu aktuellen Ereignissen und kuriose Nachrichten aus der weiten Welt der Wissenschaft informiert. Auch erhältst du Antworten auf Alltagsfragen und Tipps für ein besseres Leben. So gehts: Installiere die neueste Version der 20-Minuten-App. Tippe oben rechts aufs Einstellungs-Menü (drei Striche mit Kreis), dann «Einstellungen» und schliesslich auf «Push-Mitteilungen». Wähle die gewünschten Themen aus und klicke dann «Weiter». Wähle nun, falls gewünscht, eine Region aus und klicke «Weiter». Beim Punkt «Themen» kannst du jetzt «Wissen» auswählen. «Bestätigen» klicken und du bist dabei!