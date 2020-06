Corona-Wirbel im Tennis

Jetzt greift Djokovics Vater Dimitrow an

Nach der umstrittenen Adria-Tour wurden unter anderem Novak Djokovic und Grigor Dimitrow positiv auf Covid-19 getestet. Nun stellen sich Vater und Trainer vor die Weltnummer 1 – und beschuldigen dessen Kollegen.

Dimitrow sei aus Los Angeles nach Serbien gereist und von dort nach Bulgarien, ehe er zur Station im kroatischen Zadar am vergangenen Wochenende kam. Nach Absprache mit den örtlichen Gesundheitsbehörden habe es zunächst keine Notwendigkeit gegeben, asymptotische Spieler zu testen. «Er erschien am Mittwoch und hatte Probleme mit dem Ellbogen», sagte Ivanisevic. Das erste Mal habe sich Dimitrow am Freitag über generelles Unwohlsein beklagt. Das erste Match gegen den ebenfalls infizierten Kroaten Borna Coric habe er dann am Samstag bestritten, bevor er noch am gleichen Tag sein zweites Spiel absagte und nach Monaco zurückkehrte, berichtete Ivanisevic weiter.