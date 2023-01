Trump empfiehlt Partei, McCarthy als Speaker zu wählen

US-Repräsentantenhaus : Jetzt greift Trump ein, damit es nicht wieder 133 Wahlgänge braucht

Dreimal trat Kevin McCarthy als Sprecher des Repräsentantenhauses an, dreimal scheiterte er an Hardlinern innerhalb der Republikaner. Der Wahlgang könnte Wochen dauern – nun hat sich aber der Ex-Präsident selbst eingeschaltet.

Kevin McCarthy verfehlte bei der Abstimmung in der konstituierenden Sitzung der Parlamentskammer am Dienstag die erforderliche Mehrheit für das Amt des Vorsitzenden des Repräsentantenhauses.

Der frühere US-Präsident Donald Trump hat über sein Netzwerk Truth Social alle Republikaner im Repräsentantenhaus in Washington dazu aufgerufen, den Kandidaten Kevin McCarthy zum neuen Vorsitzenden der Kongresskammer zu wählen. Trump lancierte den Appell am Mittwoch, nachdem McCarthy am Vortag in drei Wahlrunden nicht die erforderliche einfache Mehrheit erhalten hatte. Denn obwohl seine konservativen Republikaner eine knappe Mehrheit im Repräsentantenhaus haben (222 von 435 Abgeordneten), hat eine Reihe von äusserst rechtsgerichteten Trump-Anhängern in der republikanischen Fraktion McCarthy die Unterstützung verweigert, weil er ihnen als zu gemässigt gilt.