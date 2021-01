Coronavirus-Massnahmen : Jetzt haben alle Skigebiete in der Schweiz wieder offen

Das Baselbieter Skigebiet Langenbruck durfte Corona-bedingt nur den unteren ihrer zwei Skilifte betreiben. Denn der obere liegt in einem anderen Kanton. Damit ist nun Schluss.

Das Skigebiet in Langenbruck BL hat zwei Lifte. Einen im Baselbiet und einen im Kanton Solothurn.

Am Samstag hat Solothurn als letzter Kanton die Skigebiete wieder geöffnet. Der Kanton Solothurn hat «trotz der weiterhin besorgniserregenden Corona-Situation» am Freitag die entsprechenden Betriebsbewilligungen erteilt, wie die Behörden in einer Medienmitteilung schreiben. Da alle anderen Kantone ihre Skigebiete bereits geöffnet haben, hat sich der Kanton Solothurn ebenfalls dazu entschieden.