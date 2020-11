In der Zentralschweiz gehen zwei weitere Kantone mit ihren Corona-Massnahmen weiter als der Bund: Nidwalden und Uri.

Darum gehts In Nidwalden und Uri dürfen sich nur noch 30 Personen versammeln an Veranstaltungen.

Nidwalden und Uri folgen damit den Kantonen Schwyz und Obwalden.

Auch in den anderen Kantonen der Zentralschweiz ist die 30er-Regel ein Thema.

1 / 3 Veranstaltungen mit hunderten Teilnehmern wie hier bei den Stansern Musiktagen sind nicht erlaubt. Auf Bundesebene sind 50 Personen zugelassen, in Nidwalden neu nur noch 30. Archiv Key Die Älplerchilbi in Stans: Hoffentlich werden wir solche Bilder bald wieder sehen können. Archiv Key Mit der Senkung der Obergrenze für Veranstaltungen von 50 auf 30 Personen wolle der Nidwaldner Regierungsrat die Personenkontakte und das Ansteckungsrisiko senken, teilte die Staatskanzlei am Dienstag mit. Die Regelung gilt ab Mittwoch. r) Archiv Key

Um die Ausbreitung des Coronavirus zu stoppen, beschränkt auch der Kanton Nidwalden die Zahl der Teilnehmer an Veranstaltungen auf 30 Personen. Zudem müssen neu sämtliche Schülerinnen und Schüler der Sekundarstufe Masken tragen.

Mit der Senkung der Obergrenze für Veranstaltungen von 50 auf 30 Personen wolle der Nidwaldner Regierungsrat die Personenkontakte und das Ansteckungsrisiko senken, teilte die Staatskanzlei am Dienstag mit. Die Regelung gilt ab Mittwoch.

Auch der Kanton Uri schickte eine Medienmitteilung am Dienstag zum Thema Corona. Im Kanton Uri ist eine weitere Person an den Folgen einer Infektion mit dem Coronavirus verstorben. Die Gesamtzahl der Todesfälle lag am Dienstag bei acht Personen.

Der Kanton Uri teilte mit, die maximale Teilnehmerzahl bei Veranstaltungen werde ab Freitag von 50 auf 30 Personen gesenkt. In der Zentralschweiz hatten bereits Schwyz und Obwalden zu diesem Mittel gegriffen, um die Ansteckungszahlen in den Griff zu bekommen.

Die Zahl der derzeit mit dem Virus infizierten Personen lag in Uri bei 232. Vier Personen sind derzeit hospitalisiert.

Im stark betroffenen Kanton Schwyz kamen am Dienstag 97 neue Fälle dazu, was 3481 bestätigte Fälle ergibt. Um 50 positiv getestete Personen stieg die Zahl der Infizierten im Kanton Zug. Der Kanton Obwalden vermeldete 22 Neuinfektionen, zwei weitere Patienten befinden sich in Spitalpflege.

Zentralschweiz steht geschlossen hinter 30er-Regel

Und auch die anderen Zentralschweizer Kantone sind der Meinung, dass die 30er-Regel Sinn macht. Die Zentralschweizer Gesundheitsdirektorenkonferenz ZKD teilte am 30. Oktober mit: «Die ZGDK war in der Konsultation des Bundesrats einstimmig der Meinung, bei Veranstaltungen nur noch 30 Personen zuzulassen. Der Bundesrat setzte die Höchstgrenze auf 50 Personen fest. Grössere Anlässe, bei denen es zu Ansteckungen kommt, sind insbesondere für das Contact Tracing eine enorme Herausforderung. Gerade in den kleineren Zentralschweizer Kantonen können Cluster bei Anlässen mit bis zu 50 Personen das Contact Tracing an die Belastungsgrenzen bringen. Eine tiefere Grenze für Anlässe und Veranstaltungen wäre auch epidemiologisch sinnvoll und wirksamer.»

Die Zentralschweizer Gesundheitsdirektorinnen und -direktoren würden deshalb bei weitergehenden kantonalen Massnahmen die Senkung der Personenanzahl bei Veranstaltungen auf 30 zur Diskussion stellen.

Je nach Veranstaltung sei die Umsetzung von Schutzkonzepten anspruchsvoll, was eine Verbreitung des Coronavirus begünstige, wird die Nidwaldner Gesundheits- und Sozialdirektorin Michèle Blöchliger (SVP) in der Mitteilung des Kantons Nidwalden vom Dienstag zitiert. Weil in der aktuellen Lage Kontakte ohnehin aufs Nötigste reduziert werden sollten, sei diese Senkung der Teilnehmerzahl zu Gunsten der Eindämmung der Pandemie vertretbar.

Maskenpflicht an Schulen, Schliessung von Sexbetrieben

Ausgenommen sind in Nidwalden politische Versammlungen sowie Kundgebungen unter Einhaltung der Maskenpflicht. Verstärkt werden die Schutzmassnahmen auch an den Nidwaldner Schulen. Neu gilt eine Maskenpflicht nicht mehr nur im Kollegi und in der Berufsfachschule (Sekundarstufe II), sondern auch für Lehrpersonen ab dem Kindergarten sowie für Schülerinnen und Schüler der Orientierungsschule (Sekundarstufe I).