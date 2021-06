Klosters GR - Aus Angst vor dem Wolf ziehen Landwirte 700 Schafe von Alp ab

Die Landwirte haben die Schafe von der Alp getrieben. Willi Däscher

Darum gehts Bei Klosters wurden fast 700 Schafe vorzeitig von der Alp geholt.

Die Angst durch die Wolfspräsenz ist bei den Landwirten zu gross geworden.

Ein Wolf hat Mitte Juni auf der betroffenen Alp 16 Schafe gerissen.

Danach haben die Landwirte in der Nacht die Tiere jeweils zu zweit bewacht.

Es ist ein Ereignis, das den Landwirten Willi Däscher noch immer beschäftigt. Am 16. Juni hat ein Wolf in der Region Klosters Fraschmardenn 16 Schafe gerissen, zehn starben gleich nach dem Angriff des Wildtiers, sechs mussten von den Schmerzen erlöst werden. Zwei der Schafe gehörten Däscher. Der leidet bis heute: «Es ist emotional sehr schwierig. Nach dem Angriff hielten wir jede Nacht Wache auf der Alp bei den Schafen.» Mit wir meint der 62-Jährige sich und seine Landwirts-Kollegen. Jeweils zu zweit seien sie bei ihren Tieren gewesen. Däscher sagt: «Das war auch richtig so. In einer Nacht habe ich zwei Mal einen Wolf gesehen.»

Nicht nur bei ihm, sondern auch bei den fast 700 Schafen auf der Alp habe die Begegnung mit dem Wolf Spuren hinterlassen. Besonders bei seinen eigenen 35 Schafen sei ihm aufgefallen, dass sie sich seither viel schreckhafter verhalten. «Die Tiere reagieren auf jedes kleinste Geräusch», so Däscher.

Angst wurde zu gross

Nun haben die Landwirte reagiert. Oder wie es Däscher formuliert: «Jetzt haben auch wir den Kampf gegen den Wolf verloren.» Alle beinahe 700 Schafe wurden am Freitag von der Alp abgezogen. Die Angst durch die Wolfspräsenz wurde zu gross. Der 62-Jährige spricht auch von einer Ungewissheit, die ständig präsent war. Er sagt: «Du weisst nie, wann es wieder los geht. Der Wolf hätte jederzeit zu den Schafen zurückkehren können und sie erneut attackieren.»

Er hat seine 35 Tiere nun wieder bei seinem Grundstück in Klosters. Auch wenn der Puls wieder tiefer sei, eine hundertprozentige Sicherheit gebe es für die Schafe nirgends mehr. Das stimmt tatsächlich. Es gab in letzter Zeit auch in Dörfern Wolfssichtungen. Däscher meint: «Nicht einmal in einem Stall sind die Nutztiere zu einhundert Prozent sicher vor dem Wolf.»

Um die Schafe in Zukunft auf der betroffenen Alp besser schützen zu können, ziehen die einheimischen Landwirte und Landwirtinnen laut Däscher in Erwägung, Zäune aufzuziehen. Ob das wirklich passiert, sei aber noch nicht klar. Ein Versuch sei es jedenfalls Wert, meint der 62-Jährige. So könnten immerhin rund 100 bis 150 Schafe die wärmeren Tage auf der Alp verbringen.