vor 32min

Beutls regen sich über BLM-Demo auf

«Jetzt habt ihr dann langsam genug demonstriert»

Der Black-Lives-Matter-Demozug am Samstag in Zürich hat die Ausflugspläne von Mimi Jäger und Rafael Beutl gestört. Auf Instagram machen sie ihrem Ärger Luft.

von Schimun Krausz

Darum gehts: Wegen der Black-Lives-Matter-Demonstration hatten Mimi Jäger und Rafael Beutl am Samstag Schwierigkeiten, mit dem Auto in die Zürcher City zu fahren.

Darüber regt sich das Paar via Instagram auf.

«Es wird im Moment alles ins Extreme gezogen», findet Mimi.

«Danke, liebe Demonstranten. Unsere Pläne in der Stadt habt ihr ziemlich durcheinander gebracht», sagt Mirjam «Mimi» Jäger (37) in ihrer Instagram-Story. Rafael Beutl (34) neben ihr meint: «Das ist einfach nicht cool, Giele.» Und Mimi fügt an: «Jetzt habt ihr dann langsam genug demonstriert.»

Diese Worte richten die ehemalige Ski-Freestylerin und der Ex-Bachelor an die rund 15’000 Menschen, die am Samstag beim Zürcher Seebecken auf die Strasse gegangen sind, um gegen Rassismus und Polizeigewalt zu demonstrieren. Der öffentliche und private Verkehr in der City musste dem Demozug für einige Stunden ausweichen.

«Wir mussten weiter weg parkieren»

«Zum ersten Mal seit dem Lockdown wollten wir endlich mal wieder ins Herz von Zürich, ein bisschen shoppen, etwas trinken», führt Mimi gegenüber 20 Minuten aus. Weil sie mit ihrem zweiten Kind schwanger und das Coronavirus «immer noch da» ist, nahm das Paar das Auto statt das Tram.

«Wir standen wegen den blockierten Strassen und Umleitungen ewig im Stau, hatten 45 Minuten für eine 15-Minuten-Strecke und mussten weiter weg parkieren, da es kein Durchkommen gab.»

«Es wird im Moment alles ins Extreme gezogen»

Was Mimi am meisten stört: «Wie halten sich all diese Leute an die Corona-Schutzmassnahmen? Maximal 300 sind erlaubt. Die meisten tragen keine Masken. Das ist ein Affront gegen alle, die sich nach wie vor an die Richtlinien vom BAG halten und völlig verantwortungslos. Wenn ihr demonstriert: Tragt Masken und haltet die zwei Meter Abstand.»

Sie und Rafael finden die «Solidarität auf der ganzen Welt schön», sind aber der Meinung, dass «irgendwann genug» ist. Mimi: «Es wird im Moment alles ins Extreme gezogen, ob bei Metoo, bei den Aktionen jetzt oder bei anderen Bewegungen. Ein gesundes Mittelmass fehlt.»