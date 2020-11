Neuer US-Präsident : Jetzt hält Joe Biden seine Rede an die Nation

Joe Biden wird neuer US-Präsident. Voraussichtlich um 2 Uhr wird er zum Volk sprechen. Die Rede findest du hier im Livestream.

Joe Biden will sich nach seinem Sieg bei der Präsidentenwahl in den USA an die Nation wenden. Die Ansprache mit der gewählten US-Vizepräsidentin Kamala Harris finde am Samstagabend (Ortszeit/Sonntag 02.00 Uhr MEZ) statt, berichteten mehrere US-Medien, darunter der Sender CNN, unter Berufung auf Bidens Wahlkampfteam.