1 / 6 Tagelang hat die Zitterpartie nach der Schicksalswahl am Dienstag und der quälend langsamen Stimmenauszählung gedauert. Erst am Samstag ist klar, dass der 77-jährige Demokrat Joe Biden gewonnen hat. Und mit Biden Kamala Harris – sie wird die erste Vizepräsidentin der USA. REUTERS Donald Trump war gerade auf seinem Golfclub in Virginia, als US-Medien das Ende seiner Präsidentschaft meldeten. Er anerkennt die Resultate nicht an. REUTERS «Auch wenn Trump und seine Anwälte vor Gericht ziehen und weitere Nachzählungen in den einzelnen Staaten verlangen werden - was ihr gutes Recht ist -, sie dürften damit wenig ausrichten können», sagt Politologe Alexander Trechsel.

Darum gehts Donald Trump akzeptiert den Sieg von Joe Biden nicht. Kann er noch etwas reissen?

Wird Joe Biden als neuer Präsident die so wenig United Staes of America einen können?

Und: Sehen wir mit der designierten Vizepräsidentin Kamala Harris auch die künftige US-Präsidentin?

Antworten von Politologe Alexander Trechsel.

Herr Trechsel*, was war einzigartig an diesen Wahlen? So ziemlich alles. Die Kampagnen beider Kandidaten waren stark von der Corona-Pandemie beeinflusst - sogar der US-Präsident war erkrankt und eine TV-Debatte musste abgesagt werden. Dann gab es Vorwürfe, dass die Wahlen «gestohlen» seien schon im Vorfeld der Wahl, das gab es zuvor auch noch nie. Und schliesslich fanden die Präsidentschaftswahlen 2020 in einem enorm aufgeheizten Klima statt: Es gab grössere Unruhen mit Aktivisten und bewaffneten Milizen auf den Strassen. Es waren wirklich extrem intensive Wahlkampfwochen.

Trump täubelet, will das Resultat nicht anerkennen. Biden sei in keinem Staat als Sieger in den Swing States. Inwiefern hat er recht? Trump kann es drehen und wenden, wie er will. Aber das Minimum von 270 Elektoren-Stimmen sind an Biden gegangen - auch wenn die einige der ermittelten Elektorenstimmen nur auf Hochrechnungen basieren. Tatsächlich scheint Trump von einer Anerkennung eines Sieges seines Herausforderers noch weit entfernt zu sein. Vor kurzem hat er noch getweetet, dass er haushoch gewinnen werde - ein Indiz für eine Realitätsfremdheit, die wir auch schon früher gesehen haben. Mit solchen Aussagen unterhöhlt Trump einmal mehr den demokratischen Prozess. Und auch wenn er und seine Anwälte vor Gericht ziehen und weitere Nachzählungen in den einzelnen Staaten verlangen werden - was ihr gutes Recht ist -, sie dürften damit wenig ausrichten können. Dennoch müssen wir uns darauf gefasst machen, dass die Streitigkeiten rund um diese Wahl noch lange andauern werden. So lange, bis der Präsident seine Niederlage öffentlich anerkennt.

Gab es das schon einmal, dass sich jemand so gegen die Prognosen stemmt? Nicht in so einem klaren Fall. Normalerweise gratuliert der Verlierer dem Sieger in dem Moment, in dem die grossen Medien mit ihren Hochrechnungen herauskommen. Auch eine Reihe von wichtigen Republikanern hat Biden noch nicht gratuliert, was ebenfalls ungewöhnlich ist.

Biden ist jetzt der älteste US-Präsident. Inwieweit kann er von seinen über 47 Jahren Erfahrung als Politiker profitieren? Er war langjähriger Vizepräsident unter Barack Obama und hat eine jahrzehntelange Politkarriere hinter sich, ganz im Gegensatz zu Donald Trump der keinerlei politische Erfahrung mitbrachte. Dazu wird Biden auf den Rückhalt seiner Partei zählen können.

Wird es Biden gelingen, das Land zu einen? Das ist schwer abzuschätzen, aber man möchte sagen: Ja, im Gegensatz zu Trump dürfte das für Biden relativ einfacher sein nach den vier Jahren unter Donald Trump, der es ja wirklich nicht auf die Einigkeit abgesehen hatte. Jetzt hat Trump von den Wählern dafür die Rechnung gekriegt. Und doch dürfte es für Biden schwer werden angesichts der Zerrissenheit im Land und gerade auch angesichts de r immensen Aufgaben, die die Corona-Epidemie und die Wirtschaft stell en .

Was für ein Team steht hinter Biden? Viele Amerikaner befürchten ja, jetzt kommen Sozialisten an die Macht. Joe Biden als Sozialist darzustellen, ist nun wirklich nicht angebracht und geht auf die Wahlkampfrhetorik des Trump-Teams zurück, die gerade in Staaten wie Florida sehr gut verfangen hat. Aber man muss jetzt vor allem der designierten Vizepräsidentin Kamala Harris ganz besonders gratulieren! Sie ist die erste weibliche Vizepräsidentin der USA, das ist ein unheimlich wichtiges Resultat und Signal für den Fortschritt im Land. Gerade die Jungwähler, deren Stimmen bei diesen Wahlen stark ins Gewicht gefallen sein dürften, werden sich freuen. Ihre Anliegen wie Klimaschutz und Gleichstellung werden jetzt sicher einen anderen, grösseren Stellenwert erhalten.

Erwarten Sie, dass Kamala Harris die erste US-Präsidentin wird? Die amerikanische Verfassung sieht vor, dass der amtierende Präsident an seinen Vize übergibt, wenn er die Geschäfte nicht mehr ausführen kann. So geschehen etwa beim Rücktritt von Richard Nixon oder beim Tod von John F. Kennedy. Aber so weit muss es gar nicht kommen. Ich habe das Gefühl, dass Biden sich vier Jahre als Präsident bewähren wird, Harris in dieser Zeit noch mehr politische Erfahrung sammelt und sich dann 2024 für das Amt der Präsidentin aufstellen wird - mit Bidens Segen.

* Alexander Trechsel ist seit 2016 ordentlicher Professor für Politikwissenschaft an der Universität Luzern.