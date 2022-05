Nach 3:4 gegen die «Citizens» : «Jetzt holen wir uns City!» – Real geht mit Meister-Boost ins Rückspiel

Nach dem spektakulären Halbfinal-Hinspiel gegen Manchester City spricht die Statistik gegen Real. Aber da ist ja noch Karim Benzema – und die eben gewonnene 35. Meisterschaft.

Darum gehts Das Hinspiel zwischen Manchester City und Real Madrid hatte es in sich.

Nach dem 4:3 ist auch für Verlierer Real Madrid noch alles offen.

Die Königlichen gehen als frischgebackener Meister in die Partie.

Auf beiden Seiten zeigt man sich vor dem Spiel am Mittwoch zuversichtlich.

Die Niederlage im Champions-League-Endspiel tut Ilkay Gündogan immer noch weh. Vor dem Halbfinal-Rückspiel gegen Real Madrid am Mittwoch dient der verpasste Triumph in der Königsklasse als Ansporn für Manchester City und Pep Guardiola. «Wir wollen es besser machen als im letzten Jahr», betonte Gündogan. «Wir werden also gut vorbereitet für Mittwoch sein, wir sind voller Selbstvertrauen, und es wird ein grosses Spiel, da bin ich mir sicher.» Guardiola sprach am Dienstag von einem «gewaltigen Test».

Ob das Publikum im Bernabeu-Stadion erneut ein Torfestival zu sehen bekommt? Das spektakuläre Hinspiel in Manchester war ein offener Schlagabtausch und endete 4:3 (2:1). Nachdem City die Partie zunächst dominiert hatte, kam Real durch Karim Benzema zurück. «Die ganzen 90 Minuten werden nicht genauso sein», warnte Guardiola und wollte sich nicht auf eine Aufstellung festlegen. «Es gibt keine Garantie, dass dieselben Spieler genauso spielen. Ich weiss nicht, was morgen passieren wird.» Um weiterzukommen, müsse sich seine Mannschaft gegenüber dem Hinspiel verbessern, forderte der Titelsammler, dem eine internationale Trophäe mit City aber noch fehlt.

«Operation Aufholjagd»

In Madrid liest und hört man dieser Tage von der «Operación Remontada», der «Operation Aufholjagd». Nach spektakulären Comebacks im Achtelfinal gegen Paris Saint-Germain und im Viertelfinale gegen Chelsea sprühen Fans und Medien in Madrid vor Optimismus. Zumal sich der Rekordmeister der Primera División am Samstag durch ein 4:0 gegen Espanyol vorzeitig seinen 35. Liga-Titel sicherte.

Trotz der bevorstehenden schweren Aufgabe gegen Man City wurde am Madrider Cibeles-Platz – und laut Medien anschliessend auch privat – viel gefeiert. «Die Meisterparty ist gut für die Moral», beteuerte Real-Coach und Motivationsguru Carlo Ancelotti. Bereits auf der Meisterparty im Zentrum der Hauptstadt hatte «Don Carlo» den rund 150’000 Fans energisch zugerufen: «Jetzt holen wir uns City!»

Guardiola braucht den Titel

Englands Meister schoss sich am Samstag ebenfalls mit einem 4:0 in Leeds für die Königsklasse warm – und verteidigte Platz eins in der Premier League. In der Liga haben die Cityzens einen Punkt Vorsprung auf Verfolger FC Liverpool. Das Double ist möglich. Doch es ist ein offenes Geheimnis, dass der noch fehlende Titel in der Champions League bei Starcoach Pep Guardiola und den reichen City-Inhabern aus Abu Dhabi oberste Priorität geniesst – erst recht nach dem verlorenen Final gegen Chelsea (0:1) vor einem Jahr. Laut einer Umfrage der «Manchester Evening News» sehen es die City-Fans genauso.

Für die Königlichen ist das Duell gegen City in erster Linie eine Abrechnung mit dem ungeliebten Guardiola, der als Trainer des Erzrivalen FC Barcelona den Madrileños zwischen 2008 und 2012 eine lange Leidenszeit beschert hatte und so zum «Feind Nummer eins» wurde. Laut «AS» ist es zudem ein Kampf «Geschichte gegen Scheckheft». Seit Guardiolas Verpflichtung 2016 hätten die Scheichs in Manchester knapp 1,1 Milliarden für Verstärkungen ausgegeben, Real im selben Zeitraum «nur» 609 Millionen, immerhin 77 Prozent weniger.

«Jedes Spiel hat eigene Geschichte»

Die Statistik spricht gegen Real: Eine Niederlage im Halbfinal-Hinspiel der Champions League konnte man in zuvor acht Versuchen nie wettmachen. Und dann ist da auch noch Pep: Bei neun Gastauftritten im Bernabéu verlor Guardiola nur einmal. Darauf angesprochen zeigte sich Ancelotti am Dienstag gelassen. «Jedes Spiel hat seine eigene Geschichte», betonte der Italiener, der «ein schweres Match» erwartet. «Aber meine Spieler sind gut drauf. Sie sind sehr motiviert, sehr konzentriert.»

Um den Final am 28. Mai in Paris zu erreichen und um den 14. Titel zu spielen, setzt man in Madrid vor allem auf den 34-jährigen Benzema. Der Franzose traf in den bisherigen fünf K.o.-Spielen neun Mal, zweimal gegen City.

