Wikipedia beschreibt Schlangen als echsenartige Schuppenkriechtiere. Das klingt schon ziemlich gemein. Jede Menge Leute geraten in Panik, wenn sie eine Schlange in freier Wildbahn erblicken. Für manche reicht sogar ein Foto. Und auch sonst haben die geschuppten Kollegen keinen guten Ruf. Sie stehen für Verrat, in der Bibel gar für den Teufel.