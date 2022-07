Medienkonferenz: «Ich konnte es nicht glauben» – jetzt spricht der Gemeindepräsident

Ein heftiges Gewitter zog am Montag über die Schweiz. Die Niederschläge trafen die Berner Gemeinde Schangnau besonders stark . Unter anderem wurde der Gasthof Kemmeriboden-Bad überflutet, Personal und Gäste mussten sich in den ersten Stock retten. Gemäss aktuellen Erkenntnissen wurde niemand verletzt. Über die Höhe der Sachschäden lässt sich derzeit noch keine Aussage machen.

Bereits 2014 richtete ein Unwetter in der Gemeinde grosse Schäden an. Die Behörden wollen am Dienstag um 13.30 Uhr an einer Medienkonferenz informieren. Anwesend sein werden der Gemeindepräsident, die Regierungsstatthalterin sowie der Chef RFO.