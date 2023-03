Credit Suisse: Bundesrat informiert zum Deal mit der UBS

Ulrich Körner

In US-Medien wird er als «der Mann, der die Credit Suisse zusammenhält» präsentiert. «Uli kommt vielleicht als introvertierte Person rüber, er ist aber klug und intelligent, und in vielen Fällen sind das die besten Leute in einer Krise", sagte einst Sergio Ermotti, ehemaliger Chef der UBS über den CS-CEO.