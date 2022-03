Medienkonferenz – Die Polizei informierte an einer Medienkonferenz zum tödlichen Balkonsturz in Montreux

In Montreux im Kanton Waadt sind am Donnerstagmorgen fünf Personen aus dem siebten Stock eines Wohnhauses gestürzt. Ein 40-jähriger Vater, seine 41-jährige Ehefrau, deren Zwillingsschwester und die achtjährige Tochter des Paares kamen dabei ums Leben. Der 15-jährige Sohn wurde in ernstem Zustand in ein Spital eingeliefert.