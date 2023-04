FC Basel: FCB-Profis träumen nach Nizza-Sieg vom Titel

Auch Heiko Vogel tut sich beim Einordnen des Basler Halbfinal-Einzugs nicht allzu schwer. «Das Spiel heute ist auf jeden Fall auf dem Treppchen. Das war etwas Besonderes», sagt der FCB-Coach. Es sei eine holprige Reise bis zu diesem Moment gewesen, mit schwierigen Auswärtsspielen in Trabzonspor und Bratislava. «Es gibt kein Wort, was das beschreibt, was ich für meine Mannschaft empfinde», erklärte Vogel.

Males hat Titel im Visier

Doch mit seinen Einwechslungen hatte auch der Interimstrainer selbst einen grossen Anteil am Basler Coup. Kurz vor Ablauf der regulären Spielzeit spielte der Deutsche seine Einwechsel-Trümpfe Jean-Kévin Augustin, Riccardo Calafiori und Darian Males aus. Augustin rettete den FCB mit seinem Traumtor in die Verlängerung, Calafiori lieferte die Vorlage.

Der dritte Joker Males legte in der Verlängerung schliesslich den Siegestreffer durch Adams auf. «Wir sind unglaublich stolz auf uns», sagt der Offensivspieler nach dem Spiel. «Von so etwas träumt man als kleiner Junge. Wir sind im Halbfinal, das ist mega geil.»

Dort wartet nun die Fiorentina auf den FCB. « Das werden zwei heisse Spiele. Aber wenn du im Halbfinal stehst, ist der Titel das Ziel», so Males. «Jetzt ist alles möglich. Mit einer solchen Leistung können wir jeden Gegner schlagen», findet auch Xhaka und fügte an: «Wir freuen uns auf das Wiedersehen mit Arthur Cabral.» Nun gelte es zunächst aber den Halbfinal-Einzug zu geniessen. «Wir werden in der Hotel-Bar sicher ein, zwei Gläser trinken», so der Captain.