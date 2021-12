Hugo : Jetzt ist auch Diego Maradonas Bruder (52) tot

Der Fussballer Hugo Maradona ist 13 Monate nach seinem berühmten Bruder Diego gestorben. Das teilte sein früherer Club SSC Neapel am Dienstag mit.

Diego Armando Maradona starb am 25. November 2020 in Buenos Aires, Argentinien.

Gut ein Jahr nach dem Tod von Diego Maradona ist nun überraschend auch sein Bruder Hugo gestorben. Der 52-jährige Argentinier starb am Dienstag in seiner Wahlheimat Neapel, wie der Fussballklub der italienischen Stadt mitteilte. Medienberichten zufolge erlitt er in seinem Haus in Monte di Procida einen Herzinfarkt, herbeigerufene Rettungskräfte konnten nur noch seinen Tod feststellen.