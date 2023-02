Unbekanntes Flugobjekt über Kiew gesichtet

Ukraine : Jetzt ist auch über Kiew ein unbekanntes Flugobjekt aufgetaucht

Am Himmel über Kiew wurde ein unbekanntes Flugobjekt in Form einer Kugel gesichtet, wie die ukrainische Ausgabe von «Strana» berichtet. Einwohnerinnen und Einwohner der ukrainischen Hauptstadt hätten am Himmel ein Objekt in Form einer Kugel beobachtet, heisst es in dem Bericht.



Am Dienstagnachmittag bestätigte auch Yuriy Ignat, ein Vertreter des Kommandos der ukrainischen Luftwaffe, das Erscheinen von Ballons über dem Territorium des Landes. So seien am 12. Februar ähnliche Flugobjekte am Himmel über der Region Dnepropetrowsk gesichtet worden. Nach Angaben der ukrainischen Luftwaffe seien sie angeblich von russischem Territorium aus gestartet worden.