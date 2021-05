Bei skelettierten Uhren steht das Werk im Mittelpunkt

Und weil es mitnichten nur Feinmechanik-Freaks reizvoll finden, die sorgfältige Verarbeitung jedes noch so kleinen Rädchens zu studieren und zu versuchen, seinen Zweck zu erraten, geht das Fenster, das den Blick in die geheimnisvolle Welt der Zeit freigibt, auch immer weiter auf.

Dabei liegt die Geburtsstunde der skelettierten Armbanduhr schon ein Weilchen zurück. Ihr Urahn war die Tischuhr mit offenem Werk aus dem 18. Jahrhundert, deren Erbe im darauffolgenden Jahrhundert die einsehbare Taschenuhr antrat. Und wenn in den 80ern offenherzige Modelle auch eine erste Blütezeit erlebten, so musste man anschliessend doch bis in die Nullerjahre warten, bis der Trend der virilen, materiallastigen Modelle abklang und sich eine neue Lust am Luftigen breitmachte.