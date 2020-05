Grow Up

Jetzt ist die perfekte Zeit, um Dinge zu erledigen

Trotz eingeschränktem Alltag hat die Corona-Krise doch auch ihre guten Seiten: Wir finden wieder mehr Zeit für uns. So nützt du die Zeit zu Hause optimal.

• Erledige deine Steuererklärung! Viele Kantone haben die Frist automatisch bis zum 31. Mai erstreckt: Dennoch solltest du deine Steuererklärung am besten gleich heute Abend noch in Angriff nehmen – du wirst es dir danken, wenn du nach ausgestandener Krise das warme Wetter geniessen kannst, anstatt Belege zusammenzusuchen.

• Lerne ein Instrument. Aller Anfang ist schwer, aber dank Zoom & Co. ist es in Corona-Zeiten bestens möglich, auch digital Gitarren-Lektionen oder Gesangsstunden zu nehmen und gleichzeitig die von der Krise heftig betroffene Musiker-Szene aktiv zu unterstützen! So findest du beispielsweise auf Instrumentor.ch deinen individuellen Unterricht in deiner Umgebung.