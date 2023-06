Chris Christie: Ex-Gouverneur will US-Präsident werden

«Um zu gewinnen, muss man den schlagen, der vorne liegt», so Christie in einem Podcast.

Mit dem früheren Gouverneur von New Jersey, Chris Christie, hat sich am Dienstag ein weiterer Bewerber um die Nominierung als Präsidentschaftskandidat der US-Republikaner gemeldet. Er hatte sich bereits 2016 darum beworben, war aber dem späteren Präsidenten Donald Trump unterlegen. Zunächst ein enger Berater Trumps, kam es 2020 wegen der Weigerung Trumps zum Zerwürfnis, den Sieg Joe Bidens bei der damaligen Präsidentenwahl anzuerkennen.

Christie tritt einem wachsenden Bewerberfeld um Trump, dessen früheren Vizepräsidenten Mike Pence, den Gouverneur Floridas Ron DeSantis, die frühere UN-Botschafterin Nikki Haley und Senator Tim Scott bei. Kürzlich erklärte er in einem Podcast: «Ich bin nicht dumm. Um zu gewinnen, muss man den schlagen, der vorne liegt. Wie würde also eine Wahlkampagne aussehen? Sie würde so aussehen, dass ich Donald Trump direkt und frontal herausfordere.»