Nach einem Jahr : «Er kam, sah und siegte» – FCZ-Trainer Breitenreiter wechselt zu Hoffenheim

Andre Breitenreiter hat den FC Zürich wieder zum Meistertitel geführt. Nun verlässt er den Verein wieder. Er hat einen Vertrag bei Hoffenheim unterschrieben.

Der frühere Profi kennt die Liga: Breitenreiter war 2014 mit dem SC Paderborn und 2017 mit Hannover 96 in die Bundesliga aufgestiegen. Dazwischen trainierte er den FC Schalke 04. Nach einer Auszeit zwischen 2019 und 2021 heuerte er in Zürich an und führte den FC zum Titel. Sein Vertrag dort lief eigentlich noch ein Jahr.

Wer wird Nachfolger?

Zu seinem Engagement bei Hoffenheim sagt er: «Ich gehe mit grossem Ehrgeiz an die Aufgabe in Hoffenheim. Die TSG hat sich in den vergangenen 15 Erstliga-Jahren in vielerlei Hinsicht zu einer Bereicherung für den deutschen FuSSball entwickelt. Ihre Prinzipien, offensiv, mutig, flexibel und aktiv zu sein, decken sich absolut mit meiner Vorstellung vom Spiel, deshalb freue ich mich auf die gemeinsame Zukunft und meine Rückkehr in die Bundesliga.»