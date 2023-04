USA: Joe Biden kandidiert für eine zweite Amtszeit

US-Präsident Joe Biden kündigte seine Kandidatur für eine zweite vierjährige Amtszeit in einem Video an, das am Dienstagmorgen im Internet veröffentlicht wurde. Er forderte die Wähler auf, ihn «diesen Job zu Ende bringen zu lassen» und stellte die Möglichkeit eines erneuten Duells mit dem ehemaligen Präsidenten Donald J. Trump in Aussicht.