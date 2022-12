Satellitenbilder zeigen vier verschollene Airbusse in Teheran

Alle vier Flieger hatten Johannesburg mit Registrierungen in Burkina Faso verlassen.

Im Jahr 2019 rangierten die Turkish Airlines ihre A340-Airbusse aus. Vier von ihnen landeten in Südafrika und nun drei Jahre später in Teheran.

Ein Satellitenbild beweist deren Ankunft am Flughafen Teheran-Mehrabad.

Die vier Airbusse des Typs A340, die unter mysteriösen Umständen in den Iran gelangt sein sollten, wurden in Teheran gesichtet. Damit scheint klar, dass es sich um eine ausgeklügelte Aktion des Iran-Regimes handelte, um trotz der Sanktionen gegen das Land neue Flugzeuge akquirieren zu können.

Ursprünglich hatten die vier Airbusse den Turkish Airlines gehört, doch diese rangierte die Airbusse im Jahr 2019 aus. Einige der Flugzeuge wurden damals zerlegt, eines wurde rund 40 Kilometer östlich von Istanbul ausgestellt, und eines wurde gar in ein Restaurant umfunktioniert, wie der «Focus» berichtete. Doch vier der Maschinen wurden im Jahr 2019 nach Johannesburg in Südafrika geflogen und gingen in den Besitz einer Firma aus Hongkong namens Avro Global über.