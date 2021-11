Erste Sichtung – Jetzt ist es offiziell – der Wolf ist zurück im Baselbiet

Am Montag konnte in Zeglingen im Baselbiet an zwei verschiedenen Orten ein Wolf beobachtet und fotografiert werden. Dies teilte das Amt für Wald beider Basel am Montagnachmittag in einer Mitteilung mit. Die Sichtung konnte von der Stiftung KORA (Koordinierte Forschungsprojekte zur Erhaltung und zum Management der Raubtiere in der Schweiz) offiziell bestätigt werden. Bei dem gesichteten Tier handle es sich laut dem Amt für Wald um einen Jungwolf. Es ist damit seit der Rückkehr des Wolfes in die Schweiz die erste bestätigte Wolfsichtung im Kanton Basel-Landschaft. Letzte Woche waren sieben Geissen in Lauwil gerissen worden. Ein Zusammenhang mit dem aufgetauchten Wolf kann jedoch vom Amt für Wald noch nicht bestätigt werden.