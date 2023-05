Per DNA-Test: So fand Melissa ihre wahre Familie wieder

Vater Jeffrey ist sichtlich bewegt darüber, seine Tochter endlich wieder in den Armen halten zu können.

Die kleine Melissa wurde im Alter von 22 Monaten von ihrer damaligen Babysitterin entführt. Ihre Mutter, Alta Alpantenco, war damals in ihrem Job als Kellnerin stark eingespannt und suchte verzweifelt nach jemandem, der sich um Melissa kümmerte. Die Babysitterin, die sich später als Entführerin entpuppte, täuschte die junge Mutter, indem sie sich als besonders kinderlieb ausgab und sagte, Melissa könne mit ihren Kindern im Hinterhof spielen. Die Mitbewohnerin von Melissas Mutter übergab die Kleine der Babysitterin – ab dann war die Kleine für immer verschwunden.

Entführerin: «Ich habe dich für 500 Dollar auf der Strasse gekauft.»

Als wäre die Entführung nicht schon schlimm genug, war Melissa jahrelang dem Terror ihrer neuen Familie ausgesetzt. Schon früh spürte sie, dass irgendetwas nicht stimmte und fragte ihre Entführer-Mutter nach ihrer Herkunft. «Ich habe dich für 500 Dollar auf der Strasse gekauft», war nur eine der fürchterlichen Sachen, die sich Melissa von der angeblichen Babysitterin anhören musste. Sie redete der Kleinen auch immer wieder ein, geistig zurückgeblieben zu sein, und steckte sie in eine Schule für Menschen mit Behinderung. Mit ihrem «Vater» erging es ihr und den Geschwistern nicht besser: «Er hat uns sexuell misshandelt.» Mit 14 Jahren riss sie von zu Hause aus und kehrte nie zurück.

In den Folgejahren ging Melissa durch eine schwierige Zeit: Drogen, Prostitution, Obdachlosigkeit und mehrere gescheiterte Ehen sind einige der Tiefschläge, die ihr Leben beschreiben. Und dann der grosse Schock: Mit 53 erfährt sie, dass sie gekidnappt wurde und eigentlich eine ganz andere Familie hat – über einen freiwilligen DNA-Test. In den USA ist es relativ üblich, seine DNA an Ahnungsforschungs-Institute zu schicken, um zu erfahren, ob man noch Verwandte hat, von denen man nichts weiss. Nach unzähligen anderen Versuchen, die entführte Tochter wiederzufinden, machte Melissas Vater den DNA-Test: Es gab drei 100 prozentige Übereinstimmungen – zwei von ihren Geschwistern, eine von Melissa.