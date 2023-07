Thorberg-Häftlinge zapfen ungesichertes WLAN von Anwohner an

Vor einer Woche wurden sämtliche Fernsehgeräte in der Haftanstalt Thorberg vorübergehend beschlagnahmt. Nun ist klar, wie die Insassen an Netzanschluss kamen: In der Nähe des Gefängnisses gab es ein ungesichertes Wi-Fi.

Darum gehts Nun ist klar, warum die Insassen der Haftanstalt Thorberg vor einer Woche ihre Fernseher abgeben mussten.

Sie hatten sich Zugang zum ungesicherten Netzwerk eines Anwohners in Krauchthal verschafft.

Mittlerweile ist das Leck gestopft – und das WLAN gesichert.

Die Insassen der Berner Justizvollzugsanstalt (JVA) Thorberg mussten zu Beginn der vergangenen Woche ohne Fernsehen in ihren Zellen auskommen. Gleich mehrere Häftlinge meldeten 20 Minuten am Montag, dass am Morgen sämtliche TV-Geräte eingezogen worden waren. Gemäss Angaben der Informanten hatten einige Gefangene die Geräte angepasst, um auf das Internet zugreifen zu können – was nicht lange unbemerkt blieb.

Dass die Gefängnisdirektion deswegen in sämtlichen Zimmern vorübergehend den Stecker zog, sorgte unter den Gefangenen für Unmut. «Es gab einen Mega-Aufstand», erzählt einer von ihnen. Einige hätten gar gedroht, ohne TV-Gerät nicht mehr in ihre Zellen zurückzukehren. «Der Fernseher ist für uns das Grösste, wir haben ja sonst fast nichts», sagt ein weiterer Häftling. Ohne die Flimmerkiste fühle er sich «wie in einem Bunker».

Das kantonale Amt für Justizvollzug bestätigte auf Anfrage von 20 Minuten, dass der Verdacht besteht, dass in der letzten Zeit Fernseher manipuliert wurden. «Um die Sicherheit und Ordnung der Justizvollzugsanstalt zu gewährleisten, müssen deshalb ab Montagmorgen, 17. Juli 2023, vorübergehend alle TV-Geräte eingezogen werden», liess der stellvertretende Amtsvorsteher Pascal Ludin verlauten. Von der Massnahme betroffen seien sämtliche Eingewiesene des Normalvollzugs, das heisst 140 Personen. Die Geräte würden «mit Hochdruck» kontrolliert und allenfalls technisch angepasst. Wie Ludin am Dienstagmorgen nachschob, konnten die Geräte bereits am Montagabend zurückgegeben oder durch Ersatzgeräte ausgetauscht werden.

Nachbar hatte WLAN nicht gesichert

Nun ist klar, wie die Häftlinge die Vorschriften umgangen hatten. Wie der «Blick» berichtet, hatte ein Einwohner der Gemeinde Krauchthal BE sein WLAN nicht mit einem Passwort geschützt – und ein findiger Insasse, der die PIN-Sicherung auf seinem Smart-TV knackte, hatte plötzlich Zugang zum Internet. Danach verbreitete sich das Wissen in der Haftanstalt. «Aufgefallen ist das Ganze erst, als Häftlinge anfingen, ihre TVs miteinander zu tauschen», sagt Ludin gegenüber dem «Blick». Einige hätten ihre internetfähigen Geräte sogar in besser gelegene Zellen gebracht, um Empfang zu haben.

Spezialisten führten daraufhin eine WLAN-basierte Ortung durch, um die Quelle des Netzwerkszugangs zu finden – und stiessen auf einen Dorfbewohner, der nichts davon ahnte, dass die Häftlinge sich bei ihm bedient hatten. Mittlerweile ist das Netz des Anwohners gesichert und die Fernseher sind mit neuer PIN versehen. Das Ganze sei wirklich «sehr, sehr unglücklich gelaufen», sagt Ludin im Nachhinein. «Wer hat schon ein ungesichertes WLAN?»

