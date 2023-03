Diskriminierung: PR-Experte kritisiert Plakatkampagne mit Seniorin

An diversen Orten hängt ein provokatives Plakat, auf dem eine Seniorin in einen Müllcontainer gesteckt wurde. Hier etwa im Bahnhof in Luzern.

Aufgrund des Berichts über das Plakat, das eine Seniorin neben einem Güselsack in einen Container steckt, hat sich der Auftraggeber bei 20 Minuten zu erkennen gegeben. Dahinter steckt Greenpeace Schweiz, die auf diese Art auf Kreislaufwirtschaft hinweisen will. Sprecherin Michelle Sandmeier: «Greenpeace Schweiz möchte damit darauf aufmerksam machen, dass Produkte viel zu schnell weggeworfen werden. Um diese Produkte herzustellen und zu vertreiben, wird eine Menge Ressourcen, Energie sowie die Fachkompetenz vieler Profis benötigt.»

Ziel der Kampagne ist es, die Händler aufzufordern, vermehrt Produkte zu verkaufen, die auch repariert werden können. Die Rahmenbedingungen dazu müssten von der Politik geschaffen werden. Was aber sagt Sandmeier zur Kritik am Plakat, dass mit dem Bild Seniorinnen und Senioren diskriminiert werden: «Es soll nicht als Diskriminierung verstanden werden. Wir ziehen bewusst einen provokanten Vergleich und zeigen auf, dass man mit älteren Produkten nicht so abwertend umgehen sollte.» Diese vorzeitig zu entsorgen, sei genauso absurd, wie ältere Menschen abwertend zu behandeln. Senioren leisteten wertvolle Dienste für die Gesellschaft.

Niemand bringt das Plakat mit Greenpeace in Verbindung

Die Kommentare der Leserinnen und Leser fallen unterschiedlich aus: Während die einen der 80-jährigen Frau recht geben, finden andere, man solle die Kampagne mit Humor sehen. Viele sehen im Plakat aber eine andere Botschaft. So schreibt etwa Zwiggi: «Absolut respektlos und unterste Schublade. Ist das unsere Ansicht der Rentner? Am liebsten ‹weg damit›? Viele haben ihr halbes Leben lang gearbeitet und zum Wohlstand mitgeholfen.» Die Königinvonschwamendingen kommentiert: «Warum soll ich mich aufregen, wenn ich nicht mal weiss, was das Plakat aussagen soll.» Sichtbar wird aber aus den Kommentaren, dass niemand das Plakat mit Greenpeace in Verbindung bringen würde.