Weiningen: Gefundene Knochen konnten zugeordnet werden

In Weiningen löste der Fund von Knochen einen Polizeieinsatz aus.

Am 29. Juni wurde in einem zur Seite geschobenen Humuswall ein Knochen gefunden und auf einen Polizeiposten gebracht. Bei der genaueren Suche am bezeichneten Fundort des Knochens konnten ein Tag später weitere Knochen und Knochenfragmente aufgefunden werden, wie die Kantonspolizei Zürich schreibt.