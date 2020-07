Good News

Jetzt ist man auf Augenhöhe mit den Bären

Der neue Abenteuerweg über der Aroser Bärenanlage wurde am Wochenende eröffnet. Neu kann man die Bären – und auch den Ausblick auf die Berglandschaft – aus einem neuen Winkel begutachten.

Mit einer feierlichen Zeremonie wurde am Freitag in Arosa die Bärenanlage 40 einen 80 Meter langen Abenteuerweg erweitert. Dank diesem darf man die drei Bären Napa, Amelia und Meimo neu auf Augenhöhe beobachten. Der schwebende Weg führt von der Besucherplattform aus zum felsigen Teil der Anlage. Der höchste Punkt beträgt dabei sechs Meter über Boden. Insgesamt sind es acht Aussichtsplattformen, die über Hängebrücken miteinander verbunden sind.

Der Abenteuerweg ist 80 Meter lang und ermöglicht den Besuchern einen Einblick in die steinigen Passagen der Aussenanlage.

Am 17. Juli wurde in Arosa der neue Abenteuerweg über der Bärenlandschaft eröffnet.

Bären fühlen sich nicht gestört

Die Bären haben kein grosses Interesse an der neuen Erweiterung gezeigt. «Wenn die Bären etwas Neues im Gehege vorfinden, schauen sie sich das zu Beginn neugierig an. Nach kurzer Zeit verlieren sie das Interesse und gehen wieder ihre eigenen Wege», weiss Marion Schmitz, Kommunikationsleiterin von Arosa Lenzerheide.

Auch fühlen sich die Bären durch die nahen Zuschauer nicht bedrängt, da sie von klein auf an Menschen gewohnt sind. «Die Bären gehen ungestört auf Nahrungssuche, spielen miteinander und ruhen sich in der Nähe der Besucher aus. Würden sie sich von den Besuchern stören lassen, würden sie sich zurückziehen», sagt Schmitz. Rückzugsmöglichkeiten gebe es genug im Gehege.

Erstes Wochenende war ein Erfolg

Das Fazit des ersten Wochenendes ist positiv. «Das Interesse der Besucher ist gross. An den ersten beiden Tagen nach der Eröffnung hatten wir doppelt so viele Gäste wie im Vorjahr», freut sich Marion Schmitz. Der Zuspruch für die Erweiterung sei gross: «Wir haben sehr viele positive Rückmeldungen erhalten», so Schmitz.