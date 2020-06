Motivierter Nationalstürmer

Jetzt ist Seferovic endlich fit und will angreifen

Zuerst Senkrechtstarter, dann der Einbruch: Für Haris Seferovic kann es nach der Corona-Zwangspause nur noch besser werden. Heute nimmt er mit Benfica die Saison wieder auf.

Tore wie hier in der Champions League sind in dieser Saison eine Seltenheit. Nun möchte er seine Kritiker zum Schweigen bringen.

Plötzlich war er die ganz grosse Nummer. Nach schwierigen Jahren in Italien, Spanien und Deutschland blühte Haris Seferovic vergangene Saison bei Benfica Lissabon auf, schoss in 29 Ligaspielen 23 Tore und bereitete 6 weitere vor. Eine Traumquote, die mit der Torjägerkrone der Liga NOS belohnt wurde. Klar, dass der 28-Jährige zum Publikumsliebling wurde.

Gerade mal zwei Tore

Mitte Februar sagte der langjährige portugiesische Sportjournalist Duarte Monteiro dem «Blick» dazu: «Momentan sehen wir jenen Seferovic wieder, den viele in der Schweiz kennen: einen, der auch die einfachsten Tore nicht erzielt.» Oder in Zahlen: 2 Törchen erzielte der Linksfuss in den ersten 24 Runden – das letzte datiert vom 21. September. Und fast noch schlimmer: Seit November stand er gerade mal noch in 2 von 16 Meisterschaftsspielen von Beginn an auf dem Platz.