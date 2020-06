vor 1h

Nötige oder unnötige Behandlung?

Jetzt kann man den Zahnärzten auf die Finger schauen

Die Anzahl von Zahnarztpraxen sind in den letzten Jahren auch in Luzern wie Pilze aus dem Boden geschossen. Dies macht es für Patienten nicht einfacher, einen geeigneten Arzt oder die richtige Behandlung zu finden. Darum hat Marco Bianchi, der über 35 Jahre praktizierte, die erste zahnärztliche Patientenstelle in Luzern eröffnet.

von Daniela Gigor

1 / 8 Für Fachleute sei bei diesem Röntgenbild etwa erkennbar, dass bei der betroffenen Person eine Fülle schlechter Arbeiten ausgeführt worden seien, sagt der Luzerner Zahnarzt Marco Bianchi, der in der Stadt Luzern nach seinen eigenen Angaben die erste unabhängige zahnärztliche Patientenberatungsstelle in der Schweiz eröffnet hat. Marco Bianchi Nicht immer sind die vorgeschlagenen Behandlungen der Zahnärzte nötig oder gar die beste Lösung für das Problem des Patienten. Tamedia AG Darum hat Marco Bianchi eine zahnärztliche Beratungsstelle eröffnet.

Darum gehts Weil es auch im Kanton Luzern immer mehr Zahnärzte gibt, sind Patienten öfters verunsichert, ob die vorgeschlagene Behandlung nötig ist.

Diese Patienten können sich nun in Luzern unabhängig von einem Zahnarzt beraten lassen.

Er arbeitet nach den sozialen Zahnarzttarifen.

Die unabhängige zahnärztliche Patientenstelle wird auch vom Kanton und der SPO-Patientenstelle begrüsst.

Der Luzerner Zahnarzt Marco Bianchi hat in der Stadt Luzern die erste unabhängige zahnärztliche Patientenberatungsstelle in der Schweiz eröffnet. «Ich kam auf diese Idee, weil ich immer wieder hörte, wie die Leute etwa in Cafés oder auf Sportplätzen über ihre Erfahrungen mit Zahnärzten gesprochen haben. Dabei war oft auch Verunsicherung zu spüren», sagt Bianchi, der über 35 Jahre als Zahnarzt und Kieferorthopäde tätig war. Ausserdem kennt er die Probleme der Patienten auch aus seiner Tätigkeit als Vertrauenszahnarzt der Patientenstelle Zentralschweiz. Bianchi: «Ein gewichtiger Grund ist das heutige Überangebot an Praxen.»

Dies ist in der Tat so, wie die Zahlen beweisen: Per 31. Dezember 2010 hatten im Kanton Luzern noch 255 Zahnärzte praktiziert. Diese Anzahl ist per Ende Dezember 2019 um über 60 Prozent auf 411 Zahnärzte angestiegen, wie die Dienststelle Gesundheit und Sport auf Anfrage mitteilte. Darum berät Bianchi Patienten nun vor und nach zahnärztlichen Eingriffen: «Ich untersuche die Situationen objektiv und versuche die Patienten zu unterstützen. Ich führe aber keine zahnmedizinischen Behandlungen mehr aus, damit ich meine Unabhängigkeit gegenüber allen Patienten und Kollegen wahren kann.»

Patient hat an die 30’000 Franken für schlechte Behandlung bezahlt

Bianchi versucht in allen zahnärztlichen Fragen Lösungen zu erarbeiten. So etwa, wenn es um die Kinderzahnheilkunde geht oder die Frage geklärt werden muss, ob ein Kind eine Zahnspange benötigen würde. Gerade beim Thema Zahnspangen könne es vorkommen, dass der Zeitpunkt dafür zu früh oder auch bereits zu spät sei. Erwachsene können sich mit allen Fragen um das gesamte Repertoire für Behandlungen, chirurgische Eingriffe oder für Vorgehensweisen nach Unfällen an Bianchi wenden. «Mit meinem Angebot spreche ich Personen an, die unzufrieden sind mit den Leistungen ihres Zahnarztes oder Patienten, die von Behandlungsvorschlägen verunsichert sind», sagt Bianchi. In Problemfällen kann Bianchi den Patienten Spezialisten empfehlen oder gleich überweisen. Er verrechnet sein Honorar mit sozialen Taxpunkten.

Bianchi weiss, wo die Patienten der Schuh drückt. Im Röntgenbild in der Bildstrecke oben ist beispielsweise für Fachleute erkennbar, dass an der betroffenen Person eine Fülle schlechter Arbeiten ausgeführt worden seien. Einen nicht ganz einfachen Fall musste Bianchi für die Haftpflichtversicherung beurteilen. «Ein Patient hatte sich während vier bis fünf Jahren bei seinem Zahnarzt die Zähne behandeln lassen. Es wurden ihm Kronen aufgesetzt, Implantate eingesetzt und Brücken für ihn hergestellt. Die gesamten Kosten beliefen sich auf etwa 30’000 Franken. Diese Investition lohnte sich in diesem Falle aber nicht, weil er jetzt an der Uni Zürich alles wieder erneuert und bezahlt werden musste», sagt Bianchi.

Kanton und SPO-Patientenorganisation begrüssen Angebot

Daniel Tapernoux, Arzt und Mitglied der Geschäftsleitung der SPO-Patientenorganisation mit Sitz in Zürich, sagt zum neuen Angebot: «Aus dem Blickwinkel der Patienten ist die zahnärztliche Beratung sehr sinnvoll und entspricht einem Bedürfnis.» Die Voraussetzungen für diese Fachstelle in den Händen von Bianchi seien gut, weil er vom Fach sei und unabhängig sei. Tapernoux: «In der Schweiz werden mehrere solche Personen benötigt, weil verschiedene Beratungsmöglichkeiten eine wertvolle Ergänzung zum bestehenden Angebot sind.»

Auch die kantonale Dienststelle Gesundheit und Sport steht der Stelle positiv gegenüber: «Wenn der Zahnarzt keine eigenen Interessen verfolgt und unabhängig beurteilt, so kann ein solches Angebot eine Orientierungshilfe für ratsuchende Patienten sein.»