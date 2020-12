«MytheRoom», heisst das neue Airbnb vom Mythen Center Schwyz heissen. Das 4.5 Zimmer-Appartement mit 8 Betten und 1050 Parkplätzen soll Besuchern erlauben, nur mit Handgepäck anzureisen, wie das Mythen Center Schwyz am Mittwoch mitteilte. Mit 56 Fachgeschäften biete alles, was es für einen Aufenthalt brauche.

Weiter wurde die Ausstattung der Wohnung mit ihren Mietpartner berücksichtig. So wurden beispielsweise Möbel von Micasa, die TV-Geräte von Melectronics und die Haushaltsgeräte von Fust verwendet. Weiter teilte das Mythen Center mit, dass die Räumlichkeiten am 4. Dezember um 14 bis 19 Uhr und am 5. Dezember von 11 bis 17 Uhr besucht werden können. An diesen Tagen können die Besucher ihre ersten Eindrücke des neuen Airbnb’s sammeln.