Schweizer Gesetz – Jetzt kann man seine Geschlechtsidentität einfach anpassen

In einer Sitzung vom 27. Oktober hat der Bundesrat entschieden, das Geschlecht und den Vornamen im Personenstandsregister einfacher ändern lassen zu können, schreibt der Bund in einer Mitteilung. Diese Verordnung und entsprechende Änderung im Zivilgesetzbuch (ZGB) tritt per 1. Januar 2022 in Kraft. Menschen mit einer Transidentität oder einer Variante der Geschlechtsentwicklungen können mittels einer Erklärung die entsprechenden Änderungen vornehmen.