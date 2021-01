Die Qualifier finden am Wochenende vom 30./31. Januar und 6./7. Februar statt. Anmelden kann sich jeder über earena.ch .

Diese finden am 30. und 31. Januar sowie am 6. und 7. Februar statt.

Ob man «Fifa» mag oder nicht: Die Schweizer Szene rund um das Fussballspiel ist so lebendig wie fast keine andere im E-Sport. Und so viele Turniere wie zu «Fifa» gibt es hierzulande bei fast keinen anderen Games. Schon bald findet ein weiteres Turnier statt und dort hat jeder Gamer und jede Gamerin die Chance auf einen Karrieresprung: Einen Platz im offiziellen Schweizer eNationalteam.

Aber Achtung: Diesmal wird nicht «Fifa» gespielt, sondern das japanische Pendant von Konami: «Pro Evolution Soccer», kurz «PES». Im Gegensatz zu «Fifa» gibt es nicht viele Pros, die das Game spielen. Daher sucht die Credit Suisse eArena zusammen mit dem Schweizerischen Fussballverband jetzt talentierte Spielerinnen und Spieler in der Schweiz. Für die eNati sollen gesamthaft zwei Personen rekrutiert werden.

Das Ziel: Die UEFA eEuro 2021

Das eNationalteam gibt es seit dem Frühling 2020. Seit bald einem Jahr mischt die Schweiz virtuell an Länderspielen mit. In wenigen Monaten findet bereits die UEFA eEuro 2021 zu «PES» statt. 55 Mannschaften aus ganz Europa sind dort mit dabei. Die eNati will dort mit einem möglichst starken Team mitmachen und sich im Juli für die besten 16 europäischen Teams qualifizieren.