«Smilling Mask»

Jetzt kannst Du auch mit Corona-Maske alle anlächeln

Wer sich und andere mit Masken vor Corona schützt, verliert seine Mimik. Doch nun kann man sich sein Lachen einfach auf Masken drucken lassen und so trotz Gesichtsverhüllung freundlich dreinschauen.

Wer eine Maske trägt, kann jetzt trotzdem Emotionen zeigen: Die belgische Firma Smiling Mask bietet personalisierte Masken an, die das Lachen, den Bart oder die geschminkten Lippen der Träger zeigen. Per App kann man ein Bild mit der gewünschten Emotion von sich hochladen, die wiederverwendbare Maske aus Baumwolle wird einem später zugeschickt, heisst es auf der Website. Die Maske sei bei 60 Grad waschbar.

In einem belgischen Supermarkt kam die personalisierte Maske bei den Kunden gut an, wie ein Video zeigt. Eine Frau sagte: «Die Masken sind immer so unpersönlich. Mit dem aufgedruckten Gesicht wirken sie gleich viel freundlicher, so macht es mehr Spass. Die Idee ist wirklich ausgezeichnet, das ist eine gute Initiative. Wir müssen ja momentan alle eine Maske tragen, jetzt wissen wir, mit wem wir es zu tun haben.»