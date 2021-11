Testphase – Jetzt kannst du bei Aldi am Self-Checkout bezahlen

Die Automaten werden bis Ende März in insgesamt zehn Filialen getestet.

Aldi Suisse hat neu Self-Checkout-Automaten an ausgesuchten Standorten in Betrieb.

Der Test findet derzeit in vier Filialen statt, weitere sollen folgen.

Coop, Migros und Lidl setzen schon lange auf Self-Checkouts. Die Kundschaft liebts, mehr als jeder Zweite nutzt die Automaten. Nun testet auch Aldi die Technologie in ausgesuchten Filialen in der Deutschschweiz, wie der Discounter am Freitagmorgen mitteilt.