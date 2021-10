Jugendschutz – Jetzt kannst du deine Kinderfotos aus der Google-Suche entfernen lassen

Wenn solche Bilder dann auch noch in einer Google-Suche auftauchen, kann das nerven.

Andere stören sich an Bildern, die Freunde oder Bekannte von ihnen ohne Einwilligung hochgeladen haben.

Ganz aus dem Internet löschen lassen sich die Bilder so allerdings nicht.

So können Minderjährige oder deren Eltern neu anfordern, diese Bilder aus der Google-Suche entfernen zu lassen.

Google will es nun einfacher machen, solche Bilder zu entfernen – zumindest, wenn sie Minderjährige zeigen.

Der Tech-Gigant Google hat einen weiteren Schritt getätigt, was den Schutz von Kindern und Jugendlichen im Internet angeht. So hat das Unternehmen diese Woche in einem Blogpost mitgeteilt, dass Minderjährige oder deren Eltern oder Erziehungsberechtigte ab sofort mittels Formular beantragen können, dass Bilder der minderjährigen Person aus der Google-Suche gelöscht werden.