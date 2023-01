C/2022 E3: Jetzt kannst du den «Neandertaler-Kometen» beobachten

Seinen geringsten Abstand zur Erde mit rund 42 Millionen Kilometern hat der nur alle 50’000 Jahre an unserem Planeten vorbeiziehende Komet am 1. Februar.

Im März des vergangenen Jahres wurde er entdeckt, nun kommt er der Erde immer näher: der «Neandertaler-Komet», oder C/2022 E3 (ZTF ), wie sein richtiger Name lautet. Zuletzt war dieser vor 50’000 Jahren von der Erde aus zu beobachten – im Zeitalter der Neandertaler. Denn: so lange braucht der Komet, um die Sonne einmal zu umrunden.

Bis er der Erde am nächsten kommt, dauert es noch einige Tage: Am 1. Februar wird er mit 42 Millionen Kilometern die kürzeste Distanz zur Erde aufweisen. Doch dank des wenigen Mondlichts ist er aktuell am besten zu sehen. Wer den Kometen sehen will, muss jedoch hoch hinaus, damit der Hochnebel nicht die Sicht versperrt.