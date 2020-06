Jetzt kannst du dir Aspirin und Voltaren nach Hause liefern lassen

Kommentar erfassen

Maa78 03.06.2020, 17:59

Super, dann konsumieren die Leute noch mehr von diesen gesunden Superpillen. Vielleicht wäre es mal angebracht wenn das BAG den Menschen erklärt, was das Immunsystem stärkt. Aber leider ist man ja nicht an einer gesunden Gesellschaft interessiert...wäre ja so was von schlecht für die Wirtschaft und ein Eingriff in das persönliche Leben. Lieber müssen alle Abstand halten und Hände desinfizieren und und und Wünsche allen gute Gesundheit