Neuer Filter im Shop - Jetzt kannst du Kleider vom lokalen Lädeli auf Zalando kaufen

55 Millionen Franken investieren

Das neue Programm will Zalando mit viel Geld vorantreiben. In diesem Jahr will das Unternehmen insgesamt rund 55 Millionen Franken in sein Connected Retail-Programm investieren. Ein grosser Teil davon soll in den Aufbau der neuen Märkte fliessen, darunter die Schweiz, die laut einer Sprecherin einen der wichtigsten Märkte für Zalando darstellt. Wie viel Geld in die Schweiz fliesst, gab sie aber nicht bekannt. Bis zum Ende dieses Jahres sollen über alle Märkte verteilt über 6000 Geschäfte an die Plattform angebunden werden. Angaben zur erwarteten Anzahl Schweizer Händler gab Zalando auf Nachfrage keine. Aktuell umfasst das Netzwerk über 4000 aktive Stores in elf europäischen Märkten.