So sieht der neue Video-Chat von Tinder aus.

Dieses soll Dating in Zeiten von Social Distancing einfacher machen.

Dating in Zeiten von Corona ist schwieriger. Zwar kann man nach wie vor nach Belieben im Internet nach möglichen Matches suchen, sobald es um das erste Treffen geht, wird es allerdings schwieriger. Dem möchte die Dating-Plattform Tinder nun entgegenwirken und hat am Dienstag ihre Video-Chat-Funktion eingeführt. Diese soll es Tinder-Matches ermöglichen, eine visuelle Verbindung zur neuen Bekanntschaft herzustellen, ohne persönlich in Kontakt treten zu müssen.