Lil Nas X

Kontroverses Musikvideo

Erst am Freitag sorgte Rapper und Sänger Lil Nas X mit dem Release seines Videos zu «MONTERO (Call Me By Your Name)» für Furore: Im Clip landet der 21-Jährige nach einigen Eskapaden in der Hölle, wo er dem Teufel höchstpersönlich einen Lap Dance verpasst. Für viele Twitter-Userinnen und -User war der Clip nur schwer zu schlucken – es hagelte Kritik. Am Wochenende verkündete Nas auf Twitter den Release des kontroversen Turnschuhs. In der Sohle des Upcycle-Sneakers soll jeweils ein Tropfen menschliches Blut enthalten sein, der Rest des Hohlraums ist mit 60er-CC-Tinte aufgefüllt. Weitere Features des Schuhs sind ein kupferner Pentagramm-Anhänger an den Schnürsenkeln, ein gestickter Bibel-Psalm (Lukas 10:18) und ein umgekehrtes Kreuz auf den Sohlen. Die Bibel-Stelle liest sich wie folgt: «Ich sah den Satan wie einen Blitz vom Himmel fallen.»