Grinch-Attacke – Jetzt klauen dir Bots im Internet deine Weihnachtsgeschenke

So funktionieren Grinch-Bots:

Grinch-Bots arbeiten mit künstlicher Intelligenz und machen menschliches Verhalten nach, wie Digital-Experte Reto Joller erklärt. So ahmt ein Grinch-Bot Mausbewegungen und Tastenanschläge nach. «Zudem verwenden fortgeschrittene Grinch-Bots hochwertige, private IPs», so Joller. Diese werden von der Firewall der Onlineshops als sicher erachtet. Darüber hinaus wechseln Grinch-Bots ihre IP regelmässig, um Bestellungen zu machen. So gibt es keine einzelne IP mit einer grossen Anzahl von Anfragen, weshalb die Bots den Händlern nicht auffallen.