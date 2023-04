Basel: Jetzt klingeln Bettler schon an der Haustüre

So wurde bekannt, dass im Gundeli Bettelnde an Haustüren geklingelt haben. Das ist verboten. Der Polizei sind einzelne solche Fälle bekannt.

Seit Herbst 2021 gilt in Basel ein teilweises Bettelverbot. So darf etwa im Abstand von fünf Metern zu Ladengeschäften und Haltestellen nicht mehr gebettelt werden.

In Basel gelten strenge Regeln fürs Betteln. Im Gundeli haben Bettelnde Kreise markiert, in denen sie ihrer Tätigkeit legal nachgehen können.

Inzwischen hat sich die Lage in Basel wieder weitgehend normalisiert, die meisten Bettlerinnen und Bettler halten sich an die neuen Regeln. Im Gundeldingerquartier haben sie mutmasslich selbst schon mit Kreide-Kreisen Sitzplätze markiert, wo sie ihrer Tätigkeit legal nachgehen können. Aber nicht alle halten sich an das generell geltende Verbot des aufdringlichen Bettelns. Wie die «Basler Zeitung» berichtet, haben Einzelne angefangen, an Haustüren zu klingeln. Entsprechende Meldungen hätten auf den sozialen Meldungen die Runde gemacht.