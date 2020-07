Paket-Dienst

Jetzt können Kunden bei Migros DHL-Päckli abholen

Die Migros wird immer mehr zur Post: Ab sofort können Kunden in den Filialen Päckli von DHL abholen und auch aufgeben.

In 96 Filialen der Migros können die Kunden ab sofort an DHL- Servicepoints ihr Päckli abholen oder aufgeben. Das schreibt die Detailhändlerin in einer Mitteilung.

Die Migros weitet die Möglichkeit aus, in ihren Filialen Pakete abzuholen und aufzugeben. In 96 Filialen können die Kunden ab sofort an DHL- Servicepoints ihr Päckli abholen oder aufgeben. In einem ersten Schritt auf dem Genossenschaftsgebiet der Migros Aare, Ostschweiz, Tessin, Wallis und Zürich. Die anderen Genossenschaften folgen am 24. August, wie das Unternehmen am Dienstag in einer Mitteilung schreibt.