Wegen Rummel um «Mohrenköpfe»

Jetzt können Schleckmäuler in «Bünzlichöpf» beissen

Ein Aargauer Bäcker geht wegen der Diskussion um «Mohrenköpfe» in die Offensive und verkauft nun «Bünzlichöpf». Diese gehen reihenweise über die Ladentheke. Der Bäcker produziert die Süssigkeit von Hand und mit weisser Schokolade.

Wabers «Bünzlichöpf» werden in Handarbeit produziert. Innerhalb von vier bis fünf Arbeitstunden der Bäcker 300 bis 400 Stück und die Nachfrage der Kundschaft sei derart gross, dass er auch an seinem freien Tag eine Serie produziere. Sein Beitrag auf Facebook sei weit über die Region hinaus geteilt worden und so könne es kommen, dass Kunden wieder ohne «Bünzlichöpf» abziehen müssten, weil die vorproduzierte Wochenration nur noch knapp für einen Tag ausreiche, bevor sie wieder ausverkauft sei.