Luzern - Jetzt können sich 12- bis 15-Jährige für die Impfung anmelden

Das Bundesamt für Gesundheit BAG hat am 22. Juni den Covid-19 Impfstoff von Pfizer/Biontech in der Schweiz für Jugendliche im Alter von 12 bis 15 Jahren freigegeben. Nun ist es auch im Kanton Luzern möglich, dass sich Jugendliche in dieser Altersgruppe für einen Impftermin anmelden können. Wie der Kanton Luzern am Mittwoch weiter mitteilte, sagt der Gesundheits- und Sozialdirektor Guido Graf dazu: «Es freut mich sehr, dass es jetzt möglich ist, dass sich auch Jugendliche gegen Covid-19 impfen lassen können. Denn aktuell zeigt sich in einigen Ländern, dass sich das Virus insbesondere in Schulen stark verbreitet und so weiter ausbreitet. Mit Blick auf möglicherweise steigende Fallzahlen im Herbst kann die Impfung von Jugendlichen somit eine wichtige Rolle bei der Bewältigung der Pandemie spielen.»