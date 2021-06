Impfzulassung ab 12 Jahren - «Jetzt können sich Jugendliche gegen Corona schützen»

«Bei der untersuchten Altersgruppe hat der Impfstoff in der klinischen Studie eine Wirksamkeit von gegen 100 Prozent gezeigt», schreibt Swissmedic in einer Mitteilung.

Der Impfstoff von Pfizer ist in der Schweiz neu ab 12 Jahren zugelassen.

Kurz nachdem Bundesrat Ueli Maurer vor den Medien in Bern die konkreten Pläne für das Covid-Zertifikat enthüllt hatte, wartete die Behörde Swissmedic am Freitag mit einer weiteren, seit Langem erwarteten Nachricht auf: Der Covid-Impfstoff von Pfizer/Biontech darf künftig auch an 12- bis 15-Jährige verabreicht werden.