20 Minuten Wettbewerb - «Jetzt können wir beruhigter in die Zukunft schauen»

Hügli lebte zwei Jahre mit ihrem Partner bei dessen Eltern. Die Zeit während Corona sei schwierig gewesen. «Wir sassen aufeinander und hatten viel Streit. Das war sehr belastend», so Hügli. Anfang des Jahr es zogen Hügli und ihr Freund mit ihrem Chihuahua Chico in eine gemeinsame Wohnung. «Wir fanden eine grosszügige 5,5-Zimmer-Wohnung in Altdorf, die wir uns mit einem Mitbewohner zusammen geteilt haben.»