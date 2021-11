Benzin-Mangel - Jetzt kommen deutsche Tanktouristen in die Schweiz

In Deutschland gibts mehrere Ursachen für die Lieferprobleme

Laut Alexander von Gersdorff vom deutschen Wirtschaftsverband Fuels und Energie gab es in Süddeutschland gleich mehrere Ursachen für die Lieferprobleme. Zum tiefen Wasserstand im Rhein kommt dazu, dass Ausbaggerarbeiten nach einer Schiffshavarie bei Karlsruhe die Schifffahrt einschränkten. Ausserdem war auch die Schienengüterlogistik in Südwestdeutschland beeinträchtigt. Die Lieferprobleme in Deutschland könnten noch einige Tage andauern, so von Gersdorff, sie betreffen aber nach seinem Kenntnisstand nicht die Schweiz. «Das Versorgungsproblem ist unter anderem in den Regionen Ulm und Stuttgart aufgetreten, das liegt weit weg von der Schweiz», so von Gersdorff.